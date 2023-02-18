وكالة الفضاء التركية: الزلزال الاخير يمكن ان يكون بفعل فاعل وبشكل مصطنع

2023/02/18 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم، إن الزلازل التي تبلغ قوتها 7-8 يمكن أن تحدث بشكل مصطنع.ونقلت صحيفة “Sözcü”، عن يلدريم قوله خلال لقاء تلفزيوني على الهواء، يجب إرسال قضبان التيتانيوم الكبيرة إلى الأرض من الأقمار الصناعية، … Readmore

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