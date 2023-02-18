كندا تعلن استعدادها لتأهيل أنابيب النفط واستخدام الطاقة البديلة في العراق

2023/02/18 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت الحكومة الكندية، اليوم السبت، استعدادها لتأهيل أنابيب النفط واستخدام الطاقة البديلة في العراق.

وقال السفير الكندي في بغداد غريغوري غاليغان خلال كلمة لها في المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العراق و إن "كندا تعمل مع العراق في تطوير العديد من المجالات خاصة في مجال الحوكمة"، لافتاً الى أنه "تم استثمار ملايين الدولارات لدعم الاقتصاد العراقي".وأضاف أن "العراق ومن خلال تطور اقتصاده يدعم تمكين الشباب ومحاربة البطالة وكذلك دعم التعليم خاصة النساء"، مشيراً الى أن "كندا تدعم العراق في مجال المعالجات البيئية إضافة الى التعاون مع العراق مجال النفط والغاز".وبين أنه "يمكن نقل التجربة الرائدة لكندا في مجال استخراج النفط والغاز الى العراق وخاصة في مجال الغازات المنبعثة وتبادل الخبرات وإعادة تأهيل أنابيب نقل النفط واستخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشسمة وتقديم الخبرات الكندية خاصة في المجالات التكنلوجية ".

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