السفيرة الأميركية: العراق أمام فرصة للعب دور أكبر في سوق الطاقة العالمي

2023/02/18 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفيرة الأميركية في بغداد آلينا

رومانوسكي، اليوم السبت، أن العراق

أمام فرصة متاحة للعب دور أكبر في سوق

الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن القطاع

الخاص في الولايات المتحدة على استعداد

للمشاركة في ضمان

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