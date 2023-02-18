مسؤول إماراتي: نحن و

2023/02/18 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف القائم بأعمال المدير العام في مكتب

أبوظبي للاستثمار، العلاقة بين

الامارات و"اسرائيل بـ"زواج جميل".

وفي مقابلة جديدة أجراها عبد الله

الشامسي، القائم بأعمال المدير العام

في مكتب أبوظبي للاستثمار، م

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