النجف تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل بمناسبة المبعث النبوي (وثيقة)

2023/02/18 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلن محافظ النجف، ماجد الوائلي، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد بمناسبة المبعث النبوي.

وذكر مكتب محافظ النجف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوائلي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 19 شباط 2023 م الموافق 27 رجب الأصب 1444 هـ بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف".

وأضاف أن "الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وهيئة الاعمار تستثنى من عطلة يوم الأحد".

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