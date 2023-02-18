بعد 11 يوماً.. فريق الإنقاذ العراقي ينهي مهامه في مدينة هاتاي المنكوبة بتركيا (فيديو)

2023/02/18 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انهاء الفريق العراقي بتركيا مهام عمله في هاتاي وعودته الى غازي عنتاب تمهيدا للعودة الى أرض الوطن.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الفريق العراقي للبحث والإنقاذ التابع إلى مديرية الدفاع المدني تحرك ظهر هذا اليوم، من منطقة أنطاكيا في محافظة هاتاي وعاد إلى محافظة غازي عنتاب بعد أن أنهى مهام عمله، تمهيداً للعودة إلى أرض الوطن".

وأضافت أن “الفريق أكمل مهام عمله الذي دام أحد عشر يوماً واصل فيها العمل الليل بالنهار من دون توقف"، مبينة أن " العمل أسفر عن أنقاذ عدد من المواطنين وانتشال جثث أخرى من تحت أطنان الركام بالمباني المنهارة في تركيا ومن مناطق عديدة بينها غازي عنتاب ومنطقة أنطاكيا في محافظة هاتاي".

وفي وقت سابق اشادت المنظمة الدولية للحماية المدنية في سويسرا، بعمل الفريق العراقي والمهنية والخبرات التي يتمتع بها هذا الفريق.

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