الجسر الجوي لتركيا وسوريا.. العراق يكشف موقف مساعداته الإغاثية المرسلة

2023/02/18 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، إرسال آلاف الاطنان من المواد الإغاثية والطبية إلى سوريا وتركيا، فيما بين أن عملية الإغاثة ما تزال مستمرة عبر الجسر الجوي مع البلدين.

وقال رسول لـ(لبغداد اليوم)، إن "وزارة الدفاع أرسلت آلاف الأطنان من المواد الاغاثية الى سوريا وتركيا، بالإضافة الى تحريك رتل من 42 مركبة حمل كبيرة فيها مواد إغاثية مختلفة إلى سوريا"، مؤكدا "استمرار فتح الجسر الجوي بين العراق والدولتين بشكل متواصل".

وأضاف، أن "الحشد الشعبي قام بإرسال مواد عديدة إلى سوريا وتركيا، بالإضافة لتخصيص فرق إنقاذ من صنوف الأجهزة الأمنية تعمل لمساعدة العوائل وانتشالها من تحت الركام وهذا الأمر سيستمر حتى انتهاء الأزمة"، لافتا إلى أن "عملية إرسال المواد الإغاثية تأتي على اعتبار الدولتين جارتين، وسنعمل على تقديم المساعدات دون انقطاع".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بفتح جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها الدواء والوقود، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين.

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