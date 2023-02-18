2023/02/18 | 12:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B8lEnevUaso

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد فوزهم في مسابقة "جائزة زايد للاستدامة 2023" .. موهوبون من نينوى يبتكرون طريقة جديدة للزراعـة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد فوزهم في مسابقة "جائزة زايد للاستدامة 2023" .. موهوبون من نينوى يبتكرون طريقة جديدة للزراعـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).