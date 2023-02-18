دون الوصول إلى نتيجة ..الجيش الأمريكي يلغي البحث عن حطام الأجسام المجهولة التي أسقطتها فوق ألاسكا وبحيرة هورن

2023/02/18 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى الجيش الأمريكي، الجمعة، عمليات البحث عن حطام الأجسام الطائرة التي أسقطها قبالة سواحل ألاسكا وفوق بحيرة هورن، بعد أيام من عمليات البحث غير المثمرة، بحسب بيان صادر عن القيادة الشمالية الأمريكية.

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