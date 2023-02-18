مزيد من الناجين.. فيديو يوثق عملية إنقاذ بعد 296 ساعة على الزلزال

2023/02/18 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق من العاملين بالدفاع المدني في تركيا، السبت، من إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل من تحت الأنقاض بعد مرور 296 ساعة على الزلزال في أنطاكيا جنوب تركيا، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

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