جنرال الكتريك شركة احتكارية..عالية نصيف تدعو لإنهاء العقود الاحتكارية في وزارة الكهرباء وملاحقة الفاسدين

2023/02/18 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس

الوزراء الى إنهاء العقود الاحتكارية

في وزارة الكهرباء وخصوصاً عقود

الشركات التي تعاقد العراق معها سابقاً

بالمليارات ومازالت الكهرباء بدون أي

تحسن، مشددة على ضرورة معرف

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