2023/02/18 | 13:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأعمال الإنسانية .. وأثر رسالتها لا يزول - يا هلا بالضيف رئيس منظمة دار البر الخيرية ضاري السامرائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QCsUs3UP19A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأعمال الإنسانية .. وأثر رسالتها لا يزول - يا هلا بالضيف رئيس منظمة دار البر الخيرية ضاري السامرائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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