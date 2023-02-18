2023/02/18 | 13:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QCsUs3UP19A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأعمال الإنسانية .. وأثر رسالتها لا يزول - يا هلا بالضيف رئيس منظمة دار البر الخيرية ضاري السامرائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأعمال الإنسانية .. وأثر رسالتها لا يزول - يا هلا بالضيف رئيس منظمة دار البر الخيرية ضاري السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).