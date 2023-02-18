تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في النجف الاشرف

2023/02/18 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام غداً الأحد بمناسبة المبعث النبوي الشريف.

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