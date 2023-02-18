بينهم طفل.. إنقاذ ثلاثة أشخاص في تركيا بعد 296 ساعة على الزلزال المدمر

2023/02/18 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إنقاذ ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي التركية، السبت، بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية على تويتر.

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