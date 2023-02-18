الخارجية الإيرانية: جادون بشأن التفاوض حول الاتفاق النووي

2023/02/18 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين […]

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