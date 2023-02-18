الرافدين يعلن متطلبات الحصول على الدولار من مطار البصرة الدولي

2023/02/18 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، متطلبات الحصول على الدولار من مطار البصرة الدولي.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/: انه “بالنظر لقرب افتتاح منفذ مصرف الرافدين في مطار البصرة […]

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