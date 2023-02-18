اذاعة الناصرية: الدفاع المدني يعمل على تسوية المباني المتهالكة في مربع المدينة 



اذاعة الناصرية: الدفاع المدني يعمل على تسوية المباني المتهالكة في مربع المدينة 
2023/02/18 | 13:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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