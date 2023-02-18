2023/02/18 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fiEMoIt4Dfg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط الحقوقي احمد الدوري: المواطن العراقي فقد ثقته بالعملية الانتخابية بسبب الأزمة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط الحقوقي احمد الدوري: المواطن العراقي فقد ثقته بالعملية الانتخابية بسبب الأزمة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).