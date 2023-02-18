2023/02/18 | 13:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يسحب الحزب الديمقراطي دعمه للحكومة العراقية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nNhNzjHgJ9A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يسحب الحزب الديمقراطي دعمه للحكومة العراقية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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