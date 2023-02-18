مسؤول ايراني: التوازن الاستراتيجي لن يتحقق لان بكين لها مصالحها الخاصة

2023/02/18 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: شدد مسؤول إيراني سابق على أن البيان الختامي للقة الإيرانية الصينية...

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