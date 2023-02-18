فوضى في” البرلمان” الفرنسي خلال مناقشة إصلاح نظام التقاعد  

2023/02/18 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسو في الجمعية الوطنية في باريس بانتظار نتائج تصويت بحجب الثقة بعد مناقشات حول تعديل نظام التقاعد في 18 شباط/فبراير 2023 © اف ب اودوفيك ماران باريس (أ ف ب) – اختتمت الجمعية الوطنية الفرنسية منتصف ليل الجمعة السبت من دون تصويت وفي حالة من الفوضى، مناقشاتها في قراءة […]

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