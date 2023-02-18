صندوق النقد الدولي وأوكرانيا يتوصلان الى اتفاق يمهد الطريق لبرنامج قرض كامل

2023/02/18 | 14:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية يمهد الطريق لمنح كييف برنامج قرض كامل ويساهك أيضا في دعم محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقال غافين غراي الذي قاد بعثة صندوق النقد … Readmore

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