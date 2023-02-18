السوداني يؤكد على اهمية دعم الاتحاد الاوروبي للحكومة في مكافحة الفساد والقبض على المطلوبين

2023/02/18 | 14:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية بمجال مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين واستعادة الأموال المنهوبة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان: أن “السوداني التقى في مقرّ إقامته، مساء أمس الجمعة، رئيسة … Readmore

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