ماكرون يلقي خطاباً استفزازياً وخطيراً في مؤتمر ميونيخ

2023/02/18 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الصحيفة إن خطاب “ماكرون” قد ابتعد كثيرًا عن الخطوط العريضة للجبهة الغربية المناهضة لروسيا، بما في ذلك التعهد بإرسال أسلحة متطورة لأوكرانيا، والحديث عن احتمال إجراء مفاوضات وشيكة.

وأدانت الصحيفة خطاب ماكرون “الخافت” الذي ألمح فيه إلى أن أوروبا هي من تتحمل مسؤولية اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك عندما صرح بأن “أوروبا وروسيا لم تستوعبا نهاية الحرب الباردة بشكل صحيح”.

كما أنه جادل بأن الغرب “ببساطة لا يستطيع الهروب من التحدي المتمثل في إيجاد طريقة للتعامل مع موسكو”، وفق ما نقلت عنه “الغارديان”.

ودعا ماكرون، أمس، إلى “تكثيف” الدعم الغربي لأوكرانيا، ولكن على عكس القادة الآخرين الذين خاطبوا “مؤتمر ميونيخ للأمن”، شدد أيضًا على أن مفاوضات السلام هي “الهدف النهائي”.

وقالت الصحيفة إن تصريحات ماكرون أثارت غضب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وكذلك قادة دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) المتاخمة لروسيا، الذين لطالما اعتبروا حلفاءهم الغربيين ساذجين بشأن تهديد العدوان الروسي.

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