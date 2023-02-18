2023/02/18 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ما يفعله خفر السواحل الكويتية والإيرانية بصيادي العراق | تقرير

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