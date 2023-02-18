جولة التراخيص الخامسة .. ما لها وما عليها

2023/02/18 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

في البداية لنعرف ما هي عقود جولات

التراخيص الخامسة، بمعلومات مختصرة

وهي:

1 – نفط الحويزة ونوع العقد هو استكشاف

وتطوير وخدمة انتاج ويقع في ميسان وتمت

الإحالة الى شركة جيوجاد الصي

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