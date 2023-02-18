سوريا.. حصيلة ضحايا هجوم البادية ترتفع إلى أكثر 68

2023/02/18 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن الهجوم الذي نسب إلى تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة صحراوية في وسط سوريا الجمعة أسفر عن مقتل 68 شخصا، بحسب حصيلة جديدة .

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