2023/02/18 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - هزتان أرضيتان تضربان نابلس شمالي الضفة الغربية، بقوة 3.2 و1.8 درجات

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