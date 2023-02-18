هيئة الاستثمار تغير مدراء في مشروع مجمع

2023/02/18 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يوجه بتغيير عدداً من الإدارات العاملة في المشروع .

وجه الدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الخميس 16/2/2023 بإجراء عددا من التغييرات الإداريه والقانونية في الدوائر والأقسام المشرفة على مشروع مدينة بسماية بما ينسجم مع المرحلو الجديدة التي سيشهدها العمل في المشروع .

وقال في حديث للمكتب الإعلامي في الهيئة إن هذه التغييرات جاءت لضمان المزيد من الانسيابيو والمرونة في التعامل مع الساكنين والمسجلين على المشروع للمرحله القريبه القادمه التي توقع ان تشهد زياده كبيره في الطلب على الوحدات السكنية بعد تجاوز الخلافات القانونية والمالية مع شركة هانوا الكورية الجنوبية .

واضاف ان هذه الدوائر والاقسام ستحظى بالمتابعة والأشراف المباشر من قبله وبما يتناسب مع جمهورها المتنوع والواسع من كل ابناء وطبقات الشعب العراقي الكريم .

مكتب الاعلام والاتصال الحكومي

الهيئة الوطنية للإستثمار

18/2/2023

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