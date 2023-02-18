توقعات الطقس: البرد يخف بدءاً من الاثنين والحرارة صفر في الشمال

2023/02/18 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، انخفاض شدة البرودة التي تلف الأجواء العراقية يوم الإثنين القادم.

وقال عطية في نشرة جوية تلقتها (بغداد اليوم)، إن "درجات الحرارة ترتفع من يوم الاثنين قليلاً، وتخف شدة البرودة ولكن الأجواء تستمر باردة ليلاً في وسط وجنوب البلاد".

وأشار إلى تسجيل "درجات حرارة صفرية وشديدة البرودة في شمال شرق البلاد ودون الصفر فوق المرتفعات خلال الليل لغاية نهاية الأسبوع (الجاري)".

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