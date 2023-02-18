2023/02/18 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: POjvsa7je_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: لا يوجد أي تخفيض بسعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعاصمة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: لا يوجد أي تخفيض بسعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).