أبرزها الطفح الجلدي.. سكان

2023/02/18 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بعض سكان قرية "شرق فلسطين" الأمريكية، أنّهم أصيبوا بأعراض مثل الطفح الجلدي والغثيان بعد عودتهم إلى منازلهم هذا الأسبوع، ويشعرون بالقلق من ارتباط هذه الأعراض الجديدة بتسرّب مواد كيميائية، بعد انحراف قطار عن مساره محمّل بتلك المواد، قبل أسبوعين.

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