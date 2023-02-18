شخص يحرق نفسه بعد نفوق كل مايملك من الجاموس في ذي قار

2023/02/18 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانقاذ شخص في ذي قار حرق نفسه بعد نفوق كل مايملك من الجاموس.

وقال المصدر، إن “أحد مربي الجاموس يدعى (كرار حميد) في منطقة اشان كبة في محافظة ذي قار، أقدم على حرق نفسه بمادة البنزين بعد نفوق كل مايملك من الجاموس”.

وأضاف، أن “الأهالي تمكنوا من انقاذه ونقله للمستشفى، لكنه بحالة خطرة”.

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