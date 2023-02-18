مصرف الرافدين يعلن متطلبات الحصول على الدولار من مطار البصرة الدولي

2023/02/18 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، متطلبات الحصول على الدولار من مطار البصرة الدولي.

وذكر بيان للمصرف، “بالنظر لقرب افتتاح منفذ مصرف الرافدين في مطار البصرة الدولي، نود اعلام المسافرين بضرورة استصحاب المستمسكات التالية لغرض الحصول على الدولار وهي كالاتي :

1_ جواز سفر نافذ

2_ تذكرة سفر ( تكت سفر )

3_ تذكرة صعود الطائرة ( boarding)

4_ اصدار بطاقة الماستر كارد و اعداد بطاقة KYC واستنساخ الوثائق مجاناً في منفذ مصرف الرافدين بمطار البصرة الدولي

وشدد البيان، على أن “يكون تاريخ السفر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على نقد الدولار من منفذ مصرف الرافدين في المطار”.

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