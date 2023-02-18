2023/02/18 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطنون سعوديون يتنزهون في حقل خزامى ببلدة رفحاء المحاذية للحدود مع العراق..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون سعوديون يتنزهون في حقل خزامى ببلدة رفحاء المحاذية للحدود مع العراق.. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون سعوديون يتنزهون في حقل خزامى ببلدة رفحاء المحاذية للحدود مع العراق.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).