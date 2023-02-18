المنافذ الحدودية تحصي اعداد العجلات الإغاثية العابرة الى سوريا لهذا اليوم

2023/02/18 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني احصت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت ،اعداد العجلات الاغاثية الى الجانب السوري عبر منفذ القائم.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد […]

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