الهجرة تعلن عودة 126 نازحاً إلى مناطقهم في 3 محافظات

2023/02/18 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عودة (126) نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في الأنبار ونينوى وصلاح الدين.وقالت وزيرة الهجرة، إيفان فائق جابرو، في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “(126) نازحاً بما يعادل (28) أسرة نازحة عادت من مخيمات الموصل إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين”.واضافت، أن “العودة […]

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