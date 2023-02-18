2023/02/18 | 15:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kfnV98IMUiA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر..مراسم تشييع ومواراة جثمان وزير البيشمركة الأسبق حميد أفندي الثرى في سيدكان بمشاركة حشود كبيرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر..مراسم تشييع ومواراة جثمان وزير البيشمركة الأسبق حميد أفندي الثرى في سيدكان بمشاركة حشود كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).