إقليم كُردستان تسجل موقفاً صفرياً من كورونا بالإصابات والوفيات والفحوصات

2023/02/18 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كُردستان، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الموقف الوبائي الأسبوعي للجائحة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن “دوائرها سجلت هذا الأسبوع موقفاً صفرياً بالإصابات والوفيات والفحوص كما لم تسجل أي حالة وفاة”.

وأضافت الوزارة أن ” أن إجمالي عدد الإصابات في الإقليم بلغ 466963 فيما بلغت عدد حالات الشفاء 459493 فيما استقر عدد الوفيات الإجمالي عند 7469 حالة وفاة”.

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