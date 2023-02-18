السوداني يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في ميونخ

2023/02/18 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء امس الجمعة ، رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسال فوندرالين في مدينة ميونخ الالمانية،

واستعرضا العلاقات بين العراق ومجمل دول الاتحاد الأوروبي،وأكدنا رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطوّرة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات.

كما استعرضوا أيضاً أهمية بناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأثيرات التغيّر المناخي وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة،وأشرنا إلى الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي بالعراق، كما أشرنا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة.

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