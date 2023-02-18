السوداني يؤكد رغبة العراق بتعزيز العلاقة مع واشنطن في محاربة الإرهاب

2023/02/18 | 15:21 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يلتقي بلينكن على هامش مؤتمر ميونخ للأمن (تويتر)

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رغبة بلاده بتوطيد العلاقة مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، مشدداً على أن إقامة العلاقات المتوازنة تأتي على رأس أولويات حكومته.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي يقام في ألمانيا، جمع بين السوداني ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وجرى خلاله بحث ملفات مشتركة.

ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإنه "استقبل في مقرّ إقامته بميونخ وزير الخارجية الأميركي، وبحث معه ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية".

وأكد السوداني "إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطّاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز"، مشدداً على "رغبة العراق بتوطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله".

وأكد أن "الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، فضلاً عن أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".

من جانبه، أشاد بلينكن بـ"الخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطّاع الطاقة أولوية في العمل والتطوير"، مؤكداً أن "حكومة الولايات المتحدة الأميركية تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار".

وجدد وزير الخارجية دعم بلاده "الحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف المجالات"، بحسب البيان.

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يلتقي وزير الخارجية الأمريكي @SecBlinken ، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن.وأوضح سيادته رغبة العراق في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 18, 2023

وأمس الجمعة، وعلى هامش مؤتمر ميونخ أيضاً، أجرى رئيس الوزراء العراقي لقاء مع السناتور الأميركي كريس فان هولين، بحثا خلاله عدة ملفات مشتركة أهمها الملف الاقتصادي، وتأكيد دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الحالية، والمسار الذي تنتهجه في تنفيذ برنامجها الحكومي".

وخلال الأسبوعين الأخيرين، بحث وفد عراقي مصرفي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، في واشنطن، جملة من الملفات، أبرزها أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي للحد من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري.

وتوصل الجانبان إلى تفاهمات بهذا الصدد، وأصدرت لجنة التنسيق العليا الأميركية– العراقية بشأن اتفاقية الإطار التنسيقي بياناً مشتركاً، أكدت فيه العزم على مواصلة العمل معاً لتحديث النظام المالي في العراق، ودعم جهود العراق لحماية النظام المصرفي.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجة من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

ويعوّل العراق كثيراً على نتائج التفاهمات مع واشنطن في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، الذي وضع تهاويه السريع، خلال الأيام الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية.

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