ولادة نادرة لطفلة شمبانزي داخل حديقة سفاري بفلوريدا.. لاقت ترحيبًا واسعًا

2023/02/18 | 15:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب منتزه سفاري في فلوريدا بولادة طفلة شمبانزي.تنضم "ليلي" إلى عائلة مكونة من أنثيَين وثلاثة ذكور، بينهم تونك البالغ من العمر عامًا واحدًا.ولادة ليلي نادرة ومهمة، بسبب تراجع أعداد الشمبانزي في البرية وانخفاض عدد ولادات هذا النوع من الحيوانات.

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