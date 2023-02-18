شاهد بالفيديو.. ملف الطاقة في العراق.. ساحة لتنافس كبرى الشركات العالمية

2023/02/18 | 15:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _HvC3-ER_n8

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