السوداني من ميونخ: مشاريع الطاقة في العراق متاحة و ابوابنا مشرعة أمام الشركات الأجنبية للإستثمار

2023/02/18 | 15:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن مشاريع الطاقة في العراق متاحة للاستثمار، داعيا الشركات الأجنبية إلى الإستثمار في جميع القطاعات في البلاد.جاء ذلك خلال استضافته في ندوة صحفية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في … Readmore

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