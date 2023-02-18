طائرة مسيرة ايرانية انتحارية تستهدف سفينة تجارية اسرائيلية في الخليج العربي

2023/02/18 | 15:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني عن هجوم عبر طائرة إيرانية مسيرة استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي.وقالت قناة “قدس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن “هجومًا تم باستخدام طائرة شاهد 136 المسيرة الانتحارية واستهدف سفينة كامبور سكوير … Readmore

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