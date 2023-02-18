اعتقال أحد مثيري الفتن الطائفية شرقي بغداد

2023/02/18 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال أحد مثيري الفتن الطائفية، في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

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