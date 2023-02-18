رئيس هيئة الاستثمار يتخذ إجراءات جديدة تتعلق بمدينة بسماية

2023/02/18 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بإجراء عدد من التغييرات الإدارية والقانونية في الدوائر والأقسام المشرفة على مشروع مدينة بسماية بما ينسجم مع المرحلة الجديدة التي سيشهدها العمل في المشروع.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للهيئة، أن "هذه التغييرات جاءت لضمان المزيد من الانسيابية والمرونة في التعامل مع الساكنين والمسجلين على المشروع للمرحلة القريبة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات السكنية بعد تجاوز الخلافات القانونية والمالية مع شركة هانوا الكورية".

وأضاف البيان أن "هذه الدوائر والأقسام ستحظى بالمتابعة والإشراف المباشر من قبل رئيس الهيئة وبما يتناسب مع جمهورها المتنوع والواسع من كل أبناء وطبقات الشعب العراقي".

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