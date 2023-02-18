السيادة يصدر توضيحاً بشأن الانسحابات الأخيرة: لا عودة لهم

2023/02/18 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تحالف السيادة، اليوم السبت،

توضيحاً بشأن الانسحابات الأخيرة.

وقال التحالف في بيان، أنه "تأسس بتحالف

نيابي بين حزب تقدم وحزب المشروع العربي

في العراق للمضي سوياً ببرنامج موحد

يحقق أهداف الجماهير

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