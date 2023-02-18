2023/02/18 | 16:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1I08ylP5Rno

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطارمية.. رغبة الفصائل بتكرار جرف صخر ثانية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطارمية.. رغبة الفصائل بتكرار جرف صخر ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).