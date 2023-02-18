هاريس من ميونخ: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا وستحاسب

2023/02/18 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كمالا هاريس في كلمة مؤتمر ميونيخ للأمن أن أميركا توصف رسميا ما اركبته روسيا في أميركيا بأنه جريمة ضد الإنسانية، وأن بلادها تدعم التحقيقات الدولية للوصول إلى العدالة من أجل الضحايا، متوجهة إلى من ارتكب هذه الجرائم بالقول: "ستحاسبون".

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